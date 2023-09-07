50歲女星吳玟萱是演藝圈著名美魔女，不僅外貌凍齡，還擁有魔鬼般的火辣身材，今（7日）她發文自曝「瘦成紙片人」，坦言因為牙痛，美食當前也沒食慾，並曝光真實體態，一雙鳥仔腳相當吸睛。

吳玟萱在社群發文透露，近日去植牙結果瘦成了「紙片人」，原來她因為牙痛沒有食慾，她也因此發現牙口健康的重要性，「現在吃完任何東西都會趕快刷牙及漱口水。」並提醒大家要保持口腔健康，並定期檢查牙齒，「尤其刷牙會流血的人，要特別小心牙周病喔」。

而她也曬出近照，只見她穿著粉色兩件式套裝，身材看起來相當纖細，一雙逆天長腿更是吸睛，完全不像已經50歲，讓粉絲都驚呼太美了，也表示她真的太瘦了，對此，她也回覆「我也不想再瘦下去了」。

其實，吳玟萱曾曝光自己好身材的祕訣，第一個是吃得慢，其次是她沒有吃三餐的習慣，不餓就不吃，不過她也提醒還是要看每個人的體質，最後是不吃精緻澱粉，只要吃了會變醜的食物，她都不碰，像是油膩或高脂肪的食物，還有糖果、甜點。