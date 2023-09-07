華為Mate 60系列智慧手機上市在大陸市場爆發搶購，也引起國際媒體關注中國半導體產業令人意外發展。華為創辦人任正非在早先談論華為研發晶片的思路等言論再次被翻出，當時他曾說，研發晶片靠的是人才，光是砸錢不行，得 網羅頂尖科學家，這麼做要有很大的勇氣與魄力。

據《快科技》報導說，任正非曾說研發要研發晶片光投錢不行，還要投物理學家、化學家、數學家，如果沒有人才怎麼辦？華為就用2倍甚至3倍的薪水，網羅全球的頂尖人才，協助華為開發晶片，打造晶片產業鏈。

談到晶片研發，任正非直言：「比起砸錢買設備，其實我們最應該砸科學家，要讓科學家成為明星，請科學家走紅地毯！」

至於這些年來大陸很多單位與投資界砸錢做晶片，任正非毫不客氣地反駁說：「當前很多所謂的晶片投資，都是炒作行銷、股市圈錢。

大陸《央視》報導說，歷經美國4年多的全方位極限打壓，華為不但沒有倒下，還在不斷壯大，1萬多個零部件已經實現國產化。華為突圍，說明自主創新大有可為。專家在受訪時則稱，華新推出的Mate60系列手機標誌著中國在突破美國技術封鎖方面已經取得了「絕對的勝利」。

報導指出，事實上，國外不少機構也加入了拆解Mate 60系列的隊伍，不少報告顯示，Mate 60 Pro中晶片讓人難忘，這是中國設計和製造的里程碑。

根據華為年報，截至2022年年底，華為研發員工超過11.4萬名，占總員工數量的55.4%。2022年，華為研發費用支出約1615億元人民幣，占全年收入的25.1%。近10年累計投入的研發費用，超過了9773億元人民幣。