剛結束15年海外流亡的泰國前總理戴克辛，自8月22日返回泰國後，其一舉一動都備受關注。政治學者預測，獲得泰王減刑的戴克辛很快將能恢復自由，重返權力核心，不過估計他只會「垂簾聽政」，在幕後發揮影響力。

戴克辛在2001至2006年擔任總理期間，被認為改善了泰國東北、北部的農村設施，以及提升米價有功，因而獲得大批農民的堅實支持，造就泰國東北部成了執政黨為泰黨的大票倉。縱觀泰國政治現況，戴克辛和為泰黨依然擁有忠心耿耿的支持者，政治地位牢固。不過從5月的大選結果可看出，城市地區和年輕選民較傾向改革派的國會最大黨前進黨。

戴克辛是在8月22日結束海外多年流亡，抵達曼谷廊曼國際機場。他隨後被警方帶到法庭問審，判處8年刑期，但在入獄首晚就因高血壓被轉移至皇家警察醫院。隨之而來的消息是，戴克辛在9月1日獲得泰王特赦，減刑至1年。

據新加坡媒體「亞洲新聞台」（CNA）引述當地政治學者報導，戴克辛獲得特赦，從8年刑期減至1年的速度看來，他將很快獲得假釋。學者認為，戴克辛將繼續發揮政治影響力，不過他只能垂簾聽政，在幕後出謀劃策。

素可泰塔瑪提叻開放大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學家尤塔蓬博士（Yuttaporn Issarachai）說，戴克辛因刑事罪使他失去了擔任政治職務的法律資格，這讓他無法重回政壇幕前。再加上，戴克辛流亡海外15年期間，泰國社會的結構已發生改變。

尤塔蓬說，「他肯定不會再從政，他的時代已經過去了。但是，他更有可能扮演非正式角色，並留在幕後制定戰略。」尤塔蓬認為，戴克辛創立的泰愛泰黨，如今成了為泰黨，顯示戴克辛在黨內的連結依然密切，戴克辛可藉著明確的戰略，引導為泰黨重新獲得公眾的信任。

另一方面，面對外界質疑受到為泰黨牽制，並無領導實權，泰國新總理賽塔（Srettha Thavisin）堅持，他本身擁有獨立性，要求人民給他時間完成總理任務。

賽塔周三（6日）接受媒體訪問時，要求民眾給予他更多時間完成工作。他說，「我需要時間來完成我的工作，大約3到6個月。我相信我有獨立性，這不僅僅是西那瓦家族（戴克辛家族）。如果任何人提出對泰國人有用的建議，我都願意傾聽。」