南韓總統尹錫悅今天與中國國務院總理李強進行雙邊會談時表示，希望中國在北韓核問題上確實做好負責任角色，「希望北韓問題不會成為韓中關係的絆腳石」。

尹錫悅今天在印尼雅加達參與東南亞國家協會（ASEAN）峰會系列會議，下午3時25分左右與李強進行約51分鐘對談，據韓方官員轉述，尹錫悅向李強說明，隨著北韓核問題愈加惡化，韓美日合作不得不相應強化。

尹錫悅連續兩天在東協相關會議上呼籲聯合國會員遵守安理會對北韓的制裁決議，阻絕北韓利用竊取虛擬貨幣、派遣勞工至海外、海上轉運等違法行為賺取開發核武及飛彈的資金。

「韓國經濟」引述總統辦公室官員說法指出，北韓的違法走私行動大多在中國境內及公海上進行，藉此機會希望要求中國對此多加關注。

尹錫悅也在會中表示希望盡快召開韓日中峰會，期盼中方協助，李強則回應將積極配合。另一方面，同樣也出席這次峰會的日本首相岸田文雄至今仍未和李強進行雙邊會談，據日媒報導，兩人6日僅在場邊短暫就福島第一核電廠「核處理水」排放入海一事交換意見。

這次是尹錫悅在去年11月於20國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平會面後，時隔10個月與中國高層人士會談，主管經濟事務的李強在會中就經濟、文化相關合作與尹錫悅分享意見。