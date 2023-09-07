BWF世界巡迴賽超級1000系列大陸常州羽球公開賽，台灣東京奧運男雙組合李洋／王齊麟7日16強賽面對大會第6種子、韓國組合姜敏赫／徐承宰，雙方大戰69分鐘、打滿3局，「麟洋」錯過3個賽末點，最終19比21、21比17、23比25落敗，未能繼續前進。

在李洋／王齊麟之後，寶島女雙組合許雅晴／林琬清也在1號球場壓軸出賽，可惜以兩個16比21不敵日本世界第7組合志田千陽／松山奈未。

經過7日一整天各項目16強賽激烈過招後，台灣僅戴資穎和混雙組合葉宏蔚／李佳馨闖進8強，8日葉宏蔚／李佳馨要在2號球場開場賽事迎戰馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，隨後同一場地第3場賽事過是戴資穎，要和西班牙馬琳（Carolina Marin）爭搶4強席位，小戴過去在大陸常州公開賽最佳成績是2019年亞軍，當時冠軍則是馬琳，小戴、馬琳過去交手過20次，雙方各10勝10敗不相上下。