新北市政府張劭斌胞弟張威凱（24歲），今年5月遭被發現陳屍於五股區一處山坡。新北地檢署今（7）日依《殺人罪》等罪嫌起訴兕嫌，並將適用國民法官審理，死者家屬委任律師周武榮發佈聲明，被告姚男設局謀財害命，非一時貪念而起殺意，未料卻為脫責而將犯罪動機歸咎死者，將於國民法庭建請對被告求處極刑。

警方調查，姚姓男子（25歲）為從事漁獲販售的債主並涉有重嫌，對方到案時聲稱張男因家中經濟陷入困頓，先後向他借款約70萬元過生活。姚男表示，因張男尚未還錢，故兩人相約5月9日晚間五股區登林路住家附近談判債務問題。

姚男辯稱，當時張男與自己談判時，竟開槍自戕，姚男見張男死亡後，便將他裝入平時用於裝魚獲的塑膠箱，帶到五股山區棄屍。不過對於姚男的說詞，蘆洲警方抱持高度懷疑，且作案槍枝也下落不明，警方研判姚男棄屍時有共犯協助，目前警方正在釐清案情。

新北地檢署今（7）日依《殺人罪》、《遺棄屍體》等罪嫌起訴姚男；至於梁男涉遺棄屍體罪部分，檢方則另案偵辦中。

新北市府副發言人張劭斌今日針對此案回應，胞弟欠同事70萬債務並非事實，而是胞弟領200萬予槍手時，槍手欲私吞不成方才起了殺意。

委任律師周武榮今發佈聲明，指真實案情為死者交付200萬投資款予姚男，雙方對此也已達成解約共識，待姚男返還部分款項後，卻再要求死者將返還款項帶至姚男家中，欲吞占全部投資款項，猜測因死者未遵從其意，因而慘遭殘忍殺害。