實戰如登上擂台，上了擂台見真章。本週一（4）一支在社群媒體上發布的影片，證實了烏軍損失了首輛英國挑戰者2（Challenger 2）坦克，影片中顯示出這台隸屬於烏克蘭82空降旅的挑戰者坦克在拉博蒂諾（Rabotino又譯羅柏季涅）路邊焚燒，外媒爭相報導，尤其以《英國廣播公司》（BBC）的說法最為主流，即——這台挑戰者2型因壓到地雷而癱瘓，後遭俄羅斯自殺無人機圍攻摧毀。本週三（6）俄軍公布的新影片顯示並不是如此，而是煞車停止後遭1發9M133短號（Kornet）反坦克飛彈從「正面」直接擊毀。驗證了西方軍事研究圈長期以來對於挑戰者2型的各種質疑。
綜合《英國廣播公司》報導以及公開資訊情報來源，大多數西方坦克設計，會將其彈藥儲存在砲塔的特殊隔間內，當受到打擊時，這些隔間透過洩壓板會讓彈藥朝外爆炸，增加車組人員生還率。
不過長期以來，軍事圈對於挑戰者2型的質疑從未少過，其砲彈儲存方式相當過時，就在砲塔、車組人員旁邊、腳邊以及背後。全車更不存在豹2等同時期的西方主力戰車一樣有所謂的洩壓板，實際上也不用，因為本來就沒有獨立的儲彈空間，挑戰者2型恐有過譽之嫌。
主打的遠戰能力，根據美國五角大廈的期刊《Inside the Army》顯示，1992年時，科威特為採購坦克，對M1A2艾布蘭坦克以及挑戰者2型坦克進行了完整的評測，科威特的報導結論稱，這些測試結果顯示各方面，M1A2 的表現都明顯優於挑戰者2型，其中實彈射擊的每個階段和測試項目都超過了挑戰者2型，並且在較遠的射程上特別明顯，可詳見本報先前報導。
俄軍目前仍控制南部郊區和周圍高地，從地勢圖上來看，拉博蒂諾這裡如同五間厝（Pyatikhatki，意即5間房子 ）以及斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）城鎮處於低窪地區，東側、南側以及西側高地都是俄軍火力點，是一個易守難攻的地理環境。
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