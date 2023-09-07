實戰如登上擂台，上了擂台見真章。本週一（4）一支在社群媒體上發布的影片，證實了烏軍損失了首輛英國挑戰者2（Challenger 2）坦克，影片中顯示出這台隸屬於烏克蘭82空降旅的挑戰者坦克在拉博蒂諾（Rabotino又譯羅柏季涅）路邊焚燒，外媒爭相報導，尤其以《英國廣播公司》（BBC）的說法最為主流，即——這台挑戰者2型因壓到地雷而癱瘓，後遭俄羅斯自殺無人機圍攻摧毀。本週三（6）俄軍公布的新影片顯示並不是如此，而是煞車停止後遭1發9M133短號（Kornet）反坦克飛彈從「正面」直接擊毀。驗證了西方軍事研究圈長期以來對於挑戰者2型的各種質疑。

As you can see, the Challenger 2 tank was destroyed by just one shot from a Russian Kornet ATGM pic.twitter.com/OJXFhIP2lZ — Rybar Force (@rybar_force) September 6, 2023

綜合《英國廣播公司》報導以及公開資訊情報來源，大多數西方坦克設計，會將其彈藥儲存在砲塔的特殊隔間內，當受到打擊時，這些隔間透過洩壓板會讓彈藥朝外爆炸，增加車組人員生還率。

不過長期以來，軍事圈對於挑戰者2型的質疑從未少過，其砲彈儲存方式相當過時，就在砲塔、車組人員旁邊、腳邊以及背後。全車更不存在豹2等同時期的西方主力戰車一樣有所謂的洩壓板，實際上也不用，因為本來就沒有獨立的儲彈空間，挑戰者2型恐有過譽之嫌。

Already in 2006 Army had been trying to switch to smoothbore gun, because by then it was clear that it, rather than HESH round, was the future. Rheinmetall had no problem switching cannon, but problem was ammo storage. Long, 1-piece shell don't like 2-piece ammo storage spaces! pic.twitter.com/ylfUbEjsSw — Gabriele Molinelli (@Gabriel64869839) January 15, 2023

By modern standards, this solution is highly questionable. HESH rounds directly strapped to the hull floor and wet stowage racks for propellant charges around the turret ring are not ideal. pic.twitter.com/S0xO47GQVx — bttr (@bttr01438851) February 8, 2023

主打的遠戰能力，根據美國五角大廈的期刊《Inside the Army》顯示，1992年時，科威特為採購坦克，對M1A2艾布蘭坦克以及挑戰者2型坦克進行了完整的評測，科威特的報導結論稱，這些測試結果顯示各方面，M1A2 的表現都明顯優於挑戰者2型，其中實彈射擊的每個階段和測試項目都超過了挑戰者2型，並且在較遠的射程上特別明顯，可詳見本報先前報導。

俄軍目前仍控制南部郊區和周圍高地，從地勢圖上來看，拉博蒂諾這裡如同五間厝（Pyatikhatki，意即5間房子 ）以及斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）城鎮處於低窪地區，東側、南側以及西側高地都是俄軍火力點，是一個易守難攻的地理環境。