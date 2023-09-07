今天（7日）晚間台北市中山區大直街巷內，疑因建案都更重建海砂屋，導致附近房屋傾斜，影響25戶。比對現場事發前後的畫面，民宅一樓的鐵窗已明顯變形。住戶炮轟，建案施工後造成房屋龜裂，今日聽到一聲巨響，工地工人緊急疏散30分鐘後，才通知住戶疏散，簡直草菅人命。
台北市議員陳怡君第一時間赴事故現場勘災，她表示，目前正在緊急疏散，清查受災戶狀況，並請市府立刻協助安置。
陳怡君指出，北市發生建案施工鄰損災害，造成房屋傾斜。受害住戶怒吼，該建案自動工後，日復一日造成自家房屋龜裂，多次向建商反應卻都無得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會導致釀成今日大禍。
她說明，目前暫有一棟房屋有傾倒疑慮，已疏散25戶，但不排除擴大疏散。民眾怒斥，晚間他們聽到「蹦」的聲響，工地工人緊急疏散，直到工人疏散後半小時才通知住戶疏散，令當地民眾十分憤怒，簡直是草菅人命。
陳怡君要求，目前最重要的是對於受災戶進行妥善安置，並儘速查明事故原因，以及是否有更進一步的潛在危機擴大。
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