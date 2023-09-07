首打席拿著紅色球棒上場，但被美國隊教練抗議使用未經國際認證球棒，U18「台灣隊長」王念好不受換棒影響，第2打席就拿著「幸運棒」開轟，7局再敲出單場第2支安打，一人打回全隊所有分數，助隊以3比0勝出。

王念好表示，賽前就有想過來到超級循環賽後，各隊比較會針對這些小細節去抗議，「當下就想說沒關係，我就換1支棒子，結果也是很好的。」

換上黑色的球棒，雖然首打席是滾地球出局，但第2次站上打擊區就一棒「炸裂」，「當下想說我前面有打到球，不是打不到，就設定1顆全力揮擊，不管結果好壞，其實打出去仰角有點高，不知道會飛出去，沒想到飛飛飛，很開心能起到帶頭作用。」

去年在冠軍戰不敵美國隊，連2年披上U18中華隊戰袍的王念好這次一吐怨氣，但開轟後他不敢開心太久，「還有守備，要穩，雖然在場上很想大喊但還是要克制住。」他也坦言，國際賽又是身為隊長，說沒壓力是騙人的，但他將壓力化為助力，「教練每一場前也都有告訴我，上去打擊做嗆司一定會有氣勢。」

總教練吳柏宏則說：「賽前就有提醒他該換他出來發揮，球隊會穩定就是每一場都有不同的人跳出，這樣才能穩定贏球。」