桃園一名人妻在「爆料公社」控訴27歲的丈夫出軌，小三竟是自己51歲的親生母親，宛如八點檔的情節引起軒然大波。晚間人妻曝光這對離譜男女的最新狀態，喊話「你各位要小心了」。

原PO表示，丈夫是職業軍人，偷吃對象是她的母親，兩人不僅三不五時在外開房間，309號房成為關鍵數字，還互傳鹹濕訊息：「我有把你包住嗎？」、「忘記帶跳跳糖」、「你知道我的點，我會變得很自動」、「越來越捨不得離開你」，男方也樂回「一試成主顧？」

人妻透露，丈夫與媽媽兩人現已分手，呼籲大家要小心了。(圖／爆料公社)

原PO說，母親從事超商大夜班，但工作斷斷續續，現在疑似又離職，從以前就有偷吃紀錄，父親全程被蒙在鼓裡。姦情曝光後，母親反嗆她「那種男人只有妳會要，路邊隨便一個都比較好」、「怎不怪妳老公要來找我」。

有網友要求原PO公布男女雙方長相，日後雙方分手，放生出來害人時可以避雷，對此原PO則回：「他們已經分開了，你各位注意一點啊」。