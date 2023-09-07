超思進口的巴西蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲6日召開記者會，公開與超思的合約內容，但卻接連遭到質疑。農產運銷專家「Linbay好油」林裕紘今(7日)指出，農業部新創了一個莫名其妙的處理模式，導致結果慘不忍睹，蛋價高、調控有問題，導致消費者買到臭蛋、爛蛋。

林裕紘表示，今年因為政府介入雞蛋價格，導致蛋商需要加價搶貨，造成消費端使用價格與批發價差異過大，農業部說這叫黑市價格，所以要大量進口來平穩物價。農業部記者會的簡報中，說了3個原因為什麼不是畜產會直接購買而是透過貿易商購買，這些理由都很合理，但有問題是「進口蛋變成畜產會調配，而非廠商自己進口自己賣」。

林裕紘指出，農業部不是沒有這類型的處理方法，只是現在的農業部，又新創了一個莫名其妙處理的模式；他指出，進口雞蛋貴是因為有關稅、營業稅疊高36.5%的清關成本，「農業部可以緊急調降關稅處理，問題過了再調回關稅」，現在也已經免徵飼料的營業稅。農業部只要計算，希望進口蛋的價格在台灣大概要多少錢，去調整關稅要暫停多久、要降低到多少，進口蛋商自己就會處理了，政府不介入供應調控，台灣這幾年是穩定的雞蛋進口國，又不是第一天開放進口雞蛋。

第二個做法是像今年「補貼進口豬肉」，林裕紘指出，稅率不調整，講好一公斤補貼多少錢，廠商自己去進貨，限定每個廠商一個月最多請多少補助，大家各自做，政府不介入供應調控。第三個做法就是典型的大宗採購，廠商需有資本限制，投標金、押標金等，由政府控制供應調控，但這個時效慢。

林裕紘表示，今年的狀況應選第1、2種最有效，但農業部創造「第四個模式」，執行結果卻慘不忍睹，花了那麼多錢，其他國家蛋價都回穩，美國都開始出口雞蛋給台灣了，蛋價還是貴，甚至還調控有問題進太多，導致消費者買到一堆臭蛋、爛蛋。

而日本雖然承認巴西的非疫生產，但日本過去不需要大量進口巴西雞蛋，林裕紘直言，「但在另一個幻想世界裡就變成日本長期大量的進口巴西雞蛋，我真是傻眼了」。

林裕紘也酸說，至於蛋的問題是農業部、畜產會還是超思的責任，都不重要，反正已經花錢買單了。就算每天講法一變，不照合約執行，那又怎麼樣？畢竟再荒謬的內容，也有人會買單。