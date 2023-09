美國一個政府監督團體今天提起訴訟,以川普(Donald Trump)違反就職宣誓參與叛亂為由,要求剝奪川普競選總統的資格,試圖阻止他參與2024年的總統大選。

法新社報導,華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)根據1861年至1865年南北戰爭後通過的美國憲法修正案,在科羅拉多州(Colorado)提起這項訴訟。

美國憲法第14修正案第3款規定,若曾宣誓支持並捍衛美國憲法,而後參與「作亂或反叛」,則不得擔任公職。

這項修正案在1868年通過,旨在防止支持蓄奴的南方邦聯(Confederacy)擁護者被選入國會或擔任聯邦職務。

華府公民道德責任組織代表6名科羅拉多州選民,向這個州的選舉官員請願,要求將川普排除在該州共和黨初選選票之外。

訴狀中提到:「川普試圖推翻2020年總統大選的結果。他的努力在2021年1月6日達到頂峰,當時他煽動、加劇,並以其他方式參與了國會大廈襲擊事件。」

訴狀中指出,「由於川普在宣誓支持美國憲法後採取這些行動,憲法第14修正案第3款禁止他擔任總統,也取消他2024年在科羅拉多州競選總統的資格」。

利用第14修正案禁止川普參與選舉的類似法律行動,也在其他數個州進行中,這些案件最終可能會交由保守派占多數的美國聯邦最高法院裁決。美國聯邦最高法院目前由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成。

根據華府公民道德責任組織,自1868年以來,共有8名公職人員因第14修正案第3款被取消資格,但近年只有新墨西哥州(New Mexico)一名郡專員因參與2021年1月6日國會大廈襲擊事件而被免職。