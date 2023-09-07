大陸女星趙露思近年來以作品《偷偷藏不住》、《星漢燦爛·月升滄海》等作品走紅，人氣不俗，也獲得多個戲約及廣告代言。她近日與某品牌合作，並由對方上傳一系列照片在微博上宣傳，誰料卻被人抓包有編輯紀錄，其中的照片還「出現明顯差異」，一時在陸網上引發討論，而品牌也對此發文道歉了。

與趙露思合作的服飾品牌近期在社群上曬出多張與她的合作照，然而相關貼文卻被網友抓包有「編輯紀錄」，其編輯前、後可見趙露思的五官產生明顯差異，更因此引發網友們懷疑「趙露思有二次動刀」。對此，該品牌急忙刪除貼文，並於今(7)日稍早前在微博上曬出一則道歉聲明。

該品牌在聲明中首先向趙露思以及社會大眾致歉，表示：「作為一個小小的時裝品牌，我們通過種種努力，直到今天才實現了心願，跟露思達成了第一次小小的合作。」強調是想與趙露思產生更多品牌交集，才促成此次合作。同時，也坦承了工作人員在作業上有疏失，並解釋編輯貼文的原因：「我們新合作的美工人員，在作業時不小心使用了一鍵美化，且在未與上級確認的情況下就上傳貼文，事後更因工作疏失以及經驗不足，未刪除貼文而是直接修改，才導致這場風波的出現。」

而相關貼文曝光後，有不少網友感受到品牌道歉的誠意，表示：「挺誠懇的」、「看來可以繼續支持了。」此外，也有粉絲曬出趙露思的近期美貌力挺，並指出：「趙露思惹了誰了」、「最近怎麼黑她的人特別多」、「她才沒有整容。」