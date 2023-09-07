根據《華爾街日報》報導，中國大陸當局已下達命令，禁止中央政府機關官員不得在工作中使用蘋果iPhone手機，更不能帶進辦公室。另外，網傳中國移動決定不買蘋果手機，前立委郭正亮認為，中國移動一直到7日早上才澄清，蘋果在中國大陸的營收佔19％，如果中國移動不買，那是多大的驚嚇。因此他認為，中國大陸就是要讓美國緊張一下，不要以為中國大陸沒招。

郭正亮今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國政府官員跟相關機構，本來就不能用華為手機，所以中國大陸下類似命令，政府跟相關機構不能夠使用iPhone，這只是回敬而已。

郭正亮接著指出，事實上，昨天蘋果股價大跌3.58％，不是因為這件事，是因為有人在網路上傳，稱中國移動決定不買蘋果手機，這影響可大了，美國人信以為真，結果是假的，一直到7日早上，中國移動才澄清。

郭正亮點出，因為蘋果在中國大陸的營收佔19％，如果中國移動不買蘋果手機，那是多大的驚嚇。這件事情有點怪，如果有人到處貼假消息，中國移動應該早就出來制止。因此，他認為，中國大陸政府內部有鷹派，也就是，這個意見並不是完全沒有人主張，就是讓你緊張一下，不要以為我們沒招。

郭正亮指出，因為美國商務部長雷蒙多從中國大陸回到美國之後，立刻語調又變硬，回去立刻宣布，針對美國對中國大陸科技公司的投資，全部每一筆都要做安全審查。中國大陸當然會有些人會被激怒，因此，這個戲還要搞很久。