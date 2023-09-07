民進黨總統參選人賴清德被掀出萬里老家是違建，民進黨在闢謠專區澄清為錯誤消息，但新北市政府地政局6日證實該處是違建，且該土地使用類別確屬於礦業用地，引發熱議。賴今(7日)回應強調「我們家是工寮」，房子的存在根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題，「門牌號碼（60年就存在）就是證明！」歷史哥李易修則秀出賴萬里老家的九宮格空拍圖，直酸房子一直長大，應該是用功德灌溉的。

「我們家是礦工的工寮！」賴清德指出，是在北部區域計劃進行建築管制，民國70年以前就存在，老房子是他出生長大的地方，也在民國60年拿到門牌號。北部區域計劃進行是民國70年2月份。換句話說，房子的存在，根本上是沒有違反區域計畫管制的要求，也沒有違不違建的問題。

賴清德提到，至於新北市府曾在民國100年核發合法房子要點，是在100年10月份發布，他家的老房子年久失修，在民國92年至93年之間，媽媽跟兄弟就修建，也沒有違反新北市府的相關規定，「我們願意尊重新北市府調查 ，有需要配合改進都會配合」、「兩個時間點都很清楚」。

至於是否能證明？賴清德強調，「門牌號碼就是證明！」調航照圖也能看的出來，房子民國70年前就存在，新北市府給予他家的門牌號碼是在民國60年左右 ，也就是60年前就存在，北部區域計劃開始實施的日期就存在，所以門牌號碼就是證明。

歷史哥對此則PO出賴清德萬里老家的九宮格空拍圖，直酸：房子一直長大，還生出小花園，應該是用很多功德灌溉出來的吧？

粉專「鎖綠鴉」也轉發此圖，並用GPT改編網路洗腦歌《挖呀挖呀挖》，在網友敲碗下，他進一步用紅框標示，讓「房子一直長大」更一目瞭然。