美式賣場好市多對於許多生活用品不時進行促銷活動，吸引不少會員定期採購。一位媽媽分享，好市多販售的T牌蘋果汁近日正在促銷中，一箱4入的2公升裝原價459元，現在折價80元只要379元，不過貼文曝光後卻引發兩派會員論戰，一派認為飲料傷身、喝水就好，一派則認為只是分享飲料特價資訊，不宜過多干涉別人的生活。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「折價80元，冰冰箱更好喝喔～」，附圖則是一箱4入的2公升裝T牌蘋果汁；根據好市多官網介紹，一杯240毫升的T牌蘋果汁是是由2顆新鮮蘋果製成，標榜100%蘋果汁、健康、無糖、無負擔、無人工添加物、人工色素或防腐劑。

對此，許多網友紛紛回應，「喝開水不好嗎？」、「果汁視為糖水，等同於可樂汽水哦，大家適量就好～」、「我喝這個短時間胖4公斤，靠著每天中午跑3K兩個月瘦回來，各位女性要注意了貼心提醒」、「太甜飲料適量喝就好」、「喝水就好了，無糖茶以外飲料都是糖水」。

不過也有人認為，「真無聊，人家只是提醒飲料特價，一堆管人家要不要喝飲料的…你自己最好都天天喝水運動10點前上床睡覺」、「對，多喝水不要喝果汁飲料，記得你也不要再刷FB了，對眼睛不好，我怕你看太久眼睛瞎掉」、「分享飲料特價，也有人出來云云喝水更健康、飲料怎樣怎樣，真的是吃飽太閒欸」。