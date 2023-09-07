來到超級循環賽首戰就碰到強敵美國隊，中華隊靠著張峻瑋6.1局好投，加上孫易磊成功「關門」，以3比0奪下自預賽起6連勝，張峻瑋的好表現也讓總教練吳柏宏直誇讚，張峻瑋則說：「就是把變化球投進去，揮不到就揮不到。」

張峻瑋在預賽曾對墨西哥先發，當時他投4局，投出4次三振、2四壞保送，被敲2支安打、失1分，這次得知要先發投美國，他透過影片找出美國隊打者弱點，「有發現他們比較不會打變化球，賽前教練也有提醒，就針對變化球去做調整。」

吳柏宏賽後也提到，會安排張峻瑋先發就是因為他有球速，搭配變化球能夠壓制打者，「他的變化球跟前幾場完全不一樣，可以掌握在好球帶邊邊角角，在對方出棒積極的情況下也投得更輕鬆。」

7局下續投，抓到1出局後卻投出四壞球保送，教練團此時決定換投，換上昨天先發對波多黎各2局的孫易磊關門。吳柏宏說：「考慮張峻瑋球數接近90球，體力有些下滑，保送後換投或許比較好，孫易磊經驗好，球速也越飆越快，才有辦法壓制打者。」

張峻瑋也坦言當下有想拚完投的念頭，「但球隊能贏球不是只靠我1個人，教練把我換下去或許會有不同結果。」依照大會用球數規定，張峻瑋此役後需要休3天，也代表他的投球任務已經結束，吳柏宏坦言，本來有想過是否要保留戰力讓他能在後面賽程登板，「但要過了這1場才有後面，有辦法壓制的投手就讓他繼續投。」

U18中華隊張峻瑋。（杜宜諳攝）