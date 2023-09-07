大陸選秀節目《中國好聲音》因李玟生前抗議賽制不公，和節目起爭執，過往賽事爭議連帶被挖，掀起一連串風波，節目因此遭「浙江衛視」停播調查，不過，在調查結果還未出來前，「浙江衛視」傳將在明8日復播《中國好聲音》，讓不少網友揚言抵制！

而微博上已出現《好聲音》復播不能接受的聲量，綜合網友意見，並指出「導師是否有轉身費；只要付錢就可以晉級；節目操控排名比賽（如李玟控訴排名高確無法晉級）；李玟被節目組霸凌，錄音曝光至今，燦星文化或者浙江衛視都沒有人道歉」等事件。

不理會網友抗議，浙江衛視傳仍決定從9月8日起，讓《中國好聲音》復播，並於9月8日（五）晚上八點十七分，《好聲音》播出，晚上十點鐘重播；9月9日（六）下午的四點鐘再播；還有另一重播時間，9月10日（日）凌晨十二點零五分。

對此，隨著《好聲音》復播消息傳出後，星空華文6日股價突破發行價，最高達30.9元，漲幅20%以上，收盤價29.05元，漲幅17. 65 ％，成交量放大。