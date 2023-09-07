26歲男子姚宗秦因金錢糾紛，開槍殺害新北市府副發言人張劭斌胞弟張威凱，將他棄屍五股區山坡，新北地檢署依殺人等罪起訴。

稍早張劭斌也發聲明稿，否認姚宗秦警詢時稱張威凱因投資失利向他借款周轉，指實情是張威凱交付200萬元給姚宗秦，姚欲吞佔投資款項不成才殺人，指摘姚為脫罪編織轉移焦點的謊言，其心可誅。

檢警調查，姚在5、6年前買來改造手槍、子彈數顆。姚男與張男認識許久，有金錢糾紛。今年5月9日傍晚，他因金錢糾紛找來張男談判，約在他位於五股區的住處。

談判過程中兩人一言不合，姚男竟持裝了滅音器的槍枝站在張男後方，朝張男後腦杓擊發，張男當場死亡。

姚宗秦為掩飾犯行，將張威凱遺體塞進大型塑膠箱，拿床單、窗簾等覆蓋後清理客廳血跡，並找來梁姓友人協助棄屍，兩人將屍體搬上車後載往五股山區一處邊坡棄屍。

姚宗秦聲稱張威凱欠他70萬，為債務糾紛相約他的住所附近談判，張卻又開口向他想再借50萬，被拒絕後張持槍自戕，他心慌才與梁男合力棄屍，偵查時改口坦承因金錢糾紛殺人滅口。

張劭斌今天發聲明書，表示實情並非姚宗秦所稱，絕無投資失利而向姚宗秦借款，反而是張威凱交付200萬元作為投資款項給姚宗秦。

張劭斌說，張威凱與姚宗秦後來達成解約共識，姚返還部分款項給張後，卻又要求張帶著返還款項到他家，欲侵吞投資款項，恐怕姚是因張未遵從他的意思轉而殺害。

張劭斌聲明表示，姚宗秦的辯解是藉著不符事實的情節為藉口，企圖轉移焦點、模糊殺人動機，其心可誅。