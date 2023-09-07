新竹市長高虹安先前涉詐領助理費46萬餘元，遭北檢起訴，台北地院將於9月25日起開3個準備庭，先傳喚高辦助理，10月11日再單獨傳喚高虹安。名嘴李正皓指出，高虹安的律師團是「鈔能力團隊」，若纏訟到三審，沒有幾千萬打不下來，每開一次庭對民眾黨選情都有傷。

李正皓近日在三立政論節目《驚爆新聞線》指出，高虹安的律師團隊就是「鈔能力團隊」，若一路纏訟到三審，沒有幾千萬打不下來。王世華是前高院法官、高院發言人，陳宗豪是北檢主任檢察官退，辦過兆豐金紐約分行洗錢案和翁啟惠浩鼎案，陳建良是新北地檢署主任檢察官退，是超豪華陣容，40萬連請這幾位律師開一次庭都不夠。

李正皓指出，高虹安10月11日要開準備庭，未來每兩、三個月開一次庭，對民眾黨的選情都很傷，且據他所看到的投票民調，有高達5成的民眾信任檢察官，對比之前隨便做都有7、8成民眾不相信司法體系，算是很支持司法了。