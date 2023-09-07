8月雲豹及力暘綠能爭議、9月超思進口巴西蛋爭議，被網友譏諷是「綠色淘金術」現形。根據《TPOC台灣議題研究中心》分析指出，「綠能公司」爭議為民進黨帶來的負面聲量較大，共超過3.9萬則；而超思進口雞蛋爭議仍持續發酵中，調查期間為民進黨累積的負面聲量已經來到2.1萬則，且負面聲量遠超正面聲量。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集今年8月10日至9月6日之間的網路輿情聲量走勢。分析結果發現，民進黨立委賴品妤被侯友宜競辦反酸是「雲豹小公主」，單日聲量約2千多則；4天後，網紅「館長」陳之漢質疑雲豹市值百億，台電虧損越多，賴家就越賺錢，聲量高峰一度來到單日超過2萬則。賴品妤父親賴勁麟宣布請辭雲豹董事長職務，單日則創下2.6萬則聲量。

8月底，國民黨立委王鴻薇踢爆力暘能源「九天玄女鍊金術」，輿情聲量單日再創4500則討論。

而在8月底，資本額僅50萬的「超思」獲得農業部上億補助款遭質疑，9月2日農業部針對超思案舉行記者會後，單日聲量飆增至超過1.3萬則；隔日在野質疑該公司老闆出資僅1000元，卻拿下近2億的補助，國民黨台北市議員徐巧芯酸「何不公開與超思的合約」，單日吸引逾2.6萬則聲量，來到聲量高峰；9月5日國民黨立委王鴻薇、台北市議員游淑慧、徐巧芯質疑超思對專案進口「早有預備」，單日吸引超過2.2萬則聲量。

根據網路正負聲量比較資料，「綠能公司」爭議因議題攻防的波段多，為民進黨帶來的負面聲量較大，共超過3.9萬則，與民進黨相關的討論好感度（P/N值）也跌落至0.24；至於「超思進口雞蛋」爭議仍持續發酵中，調查期間為民進黨累積的負面聲量已經來到2.1萬則，且負面聲量遠超正面聲量，好感度約0.14。

值得注意的是，雖然這幾個議題並未直接傷害到民進黨總統參選人賴清德，但作為執政團隊的一員，民進黨形象受到打擊，民眾對於民進黨政府的質疑情緒，最後仍恐會衝擊到賴清德的選情。