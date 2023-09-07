2014年帶領400名信眾遷居斐濟「避難」傳出虐待教徒的南韓宗教組織「恩惠路堂」，在斐濟建立商業帝國，勢力不小。國際刑警組織2018年起持續通緝「恩惠路堂」多名高層，但斐濟上屆政府長期忽視。最近斐濟政府態度有了轉變，移民當局周四（7日）表示，政府正在處理驅逐「恩惠路堂」6名領導人的程序，已遭逮捕的4人有2人已驅逐出境，還有2人在逃。

綜合美聯社、英國廣播公司7日報導，「恩惠路堂」（Grace Road Church）創辦人兼領袖申玉姝曾預言朝鮮半島2014年會發生天災、飢荒與戰爭，帶領信徒在斐濟落腳，大舉進軍當地商界，建築業、餐館、農場、超市、加油站、牙醫診所、美髮等，商業勢力遍及整個島國，教會信眾投入勞動，也雇用好幾百名斐濟人。恩惠路堂官網照片顯示，斐濟前總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在2017年曾與教會創辦人申玉姝的兒子丹尼爾金（Daniel Kim）於一場商業卓越獎頒獎典禮一同露面，政商關係可見一斑。

The Grace Road church made 31 acquisitions of land during the reign of the FijiFirst government and it has several other land acquisition applications still pending. - Lands Minister Filimoni Vosarogo pic.twitter.com/fVQFVuXpv2 — Jone Tuisawau (@JTuisawau) February 12, 2023

不過，恩惠路堂在斐濟的教會活動負面傳聞不斷。設法逃回南韓的信徒指責首腦申玉姝沒收大家的護照，不顧信徒意願強行扣留；教會更逼迫信徒勞動，並在驅魔儀式之中毆打信徒、要求信徒彼此毆打，導致1人死亡。恩惠路堂駁斥邪教組織的罵名，對於虐待之說一概否認。

申玉姝2018年7月被捕，2019年南韓法院以施暴、虐兒、詐騙等多項罪名判她監禁6年，二度裁決刑期延長為7年。南韓也針對教會高層人士發出國際逮捕令。斐濟本次驅逐名單自2018年以來一直是國際刑警組織通緝對象。

South Korean Grace Road Church cult founder Shin Ok-ju gets six years in jail for torturing followers in Fiji – NEWPAPER24 https://t.co/eviz7TFxRS pic.twitter.com/Xdr50nQCTE — Newpaper24 (@newpaper24) July 30, 2019

斐濟前總理巴依尼馬拉馬欣然接納恩惠路堂的商業成就。去年12月大選過後，斐濟由拉布卡（Sitiveni Rabuka）擔任總理組閣，對於恩惠路堂態度有了轉變。移民部長蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）7日向媒體表示，政府已把教會6名領導人之中的2人驅逐出境，另2人出庭時質疑驅逐行動、暫獲釋放回到農場；還有2人在逃，其中一人就是丹尼爾金。

蒂科杜阿杜阿說，斐濟與南韓並無正式引渡條約，把上述人士驅逐出境是出於他本人的決定。蒂科杜阿杜阿也用「邪教」一詞形容恩惠路堂，他直言該教會的活動一直充滿爭議，教會虐待信徒是「長期懸而未決的問題」，但前任總理領導的政府選擇忽視國際刑警組織的通知。他說：「恩惠路堂在斐濟大量投資，我們也很重視，但這並不代表人人都對這個教會行事作風毫無質疑。」