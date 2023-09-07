國際永續準則理事會（ISSB）理事Hiroshi Komori來台參加9月4日「第14屆臺北公司治理論壇」，擔任專題演講人。Hiroshi Komori會後特別拜會財團法人中華民國會計研究發展基金會，共同討論推動永續揭露準則的相關工作及因應的挑戰。

Hiroshi Komori表示，國際永續準則理事會（ISSB）目前致力於推動第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，以及討論未來永續揭露準則應優先討論的永續議題。

他強調，ISSB發布的國際永續揭露準則與國際會計準則委員會（IASB）發布的準則之差別，在於ISSB準則要求揭露的資訊是著重於「未來資訊」；然而，IASB準則要求揭露的資訊則大多是歷史資訊。未來，這兩種準則在某個程度的整合，將是一大挑戰，日後需要向外界徵詢意見。

會研基金會董事長王怡心也認同Hiroshi Komori的觀點，她說，永續資訊揭露重視未來資訊，以及永續揭露指標是著重於「行業」揭露主題指標和活動指標。例如，「金控公司」與「產控公司」雖然都是控股公司的型態；但是，從永續經營觀點來分析，兩種公司的組織結構和經營模式有很大的差異。

此外，Hiroshi Komori參加由王怡心主持，與在倫敦IFRS 基金會總部ISSB Technical Staff 人員Tim Kasim與Owen Jones作線上討論，針對S1及S2之永續報告書數位報告XBRL分類標準，連線討論相關的應用實務議題與挑戰。

為提升我國企業揭露永續資訊與編製永續報告之能力，會研基金會將於今年11月16日假台北國際會議中心舉辦「2023 ESG高峰會」，以「永續揭露與國際接軌」為主軸，規劃四場次專業研討會與一場永續揭露示例分享，積極倡議ESG，推升我國永續資訊揭露品質。活動詳情目前已公布，最新訊息請密切關注會研基金會官網www.ardf.org.tw。