You don’t want to play HORSE with Mindaugas Kuzminskas 🤣 #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/AXhq3jWvVG — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 7, 2023

就算獨行俠明星後衛東契奇攻下全場最高29分，可惜他所效力的斯洛維斯尼，7日在世界盃男籃賽第5到8名排名戰，慘遭立陶宛三分砲轟，全場三分球投25中14，三分命中率高達5成60，立陶宛最後以100比84輕取斯洛維尼亞，9日晚上8點30分將跟拉脫維亞力拚本屆世界盃第5。

斯洛維尼亞今天表現最佳的球員是鵜鶘中鋒瓦蘭丘納斯，他拿24分、12籃板，可是三分球表現最搶眼的是庫茲明斯卡斯，他全場投5中5，含三分球投4中4，貢獻14分，布拉茲代基斯三分球投4中3、包辦15分表現也不遑多讓，西爾維迪斯14分。

就算已經無緣4強，東契奇今天仍然打了全場最多的37分07秒，賣命程度宛如在NBA出賽，除了拿下全場最高得分，另有6籃板、2助攻、3抄截、1火鍋，尼科利奇14分，歸化球員托貝13分、9籃板，卓拉吉奇12分，斯洛維尼亞9日下午4點45分跟義大利爭第7。