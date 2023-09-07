南韓啦啦隊女神李多慧，擁有甜美笑容和精湛舞技，加入中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」後，在台人氣再飆升，之前她突被爆料已婚有小孩，不過內行網友出面曝真相，她沒男友和小孩，而近日她在場邊抱娃應援應片流出，再次掀起熱議。

之前，李多慧維基百科突被改2016年「已婚」，就連配偶名字也曝光，此外，她的IG精選限時動態其中一個，更以「Baby」命名，內容都是她和小孩互動的影片，讓網友也在Dcard以「李多慧結婚了？」為題發文，不過，有內行網友跳出來解答，表示李多慧曾在影片透露自己沒有男友。

李多慧看起來相當喜歡小孩。（圖／翻攝自Hsuan的YouTube）

至於IG精選動態，因為她曾曬出聯合國兒童基金會（unicef）的手環，推測是透過購買公益手環，幫助弱勢兒童。而本週二樂天桃猿在主場迎戰中信兄弟，在場邊應援的李多慧，更是直接抱起嬰兒應援，跟著三振歌節奏扭動，看得出她私底下相當喜歡小孩，雖然還沒當媽，但抱娃姿勢沒有一絲彆扭。

李多慧抱小孩應援。（影／取自Hsuan的YouTube）

其實，李多慧之前在個人YouTube頻道和粉絲玩Q&A時，曾透露很想要結婚，並希望未來可以生5個小孩，似乎非常嚮往步入家庭的生活。