淡水一名游女士因先生確診失智症，加上次子罹患嚴重的異位性皮膚炎，必須自費施打特殊針劑，一年藥劑費近40萬元。游女士僅在社區教授國畫書法課程，收入有限面臨困境，經新北市北海岸社福中心媒合圓融行善團，透過line群組，以1人1000元接力方式，總共募集26萬5千元，於日前將善款送給案家。

北海岸社福中心督導陳泓伶表示，案家先生原從事業務，游女士則在社區大學教授國畫課程，2人收入撫養2名兒子尚可支應生活開銷，但先生在2020年出現失憶症狀，2021年經醫師確診為失智症，完全無法工作，月前在家因出現自傷傷人行為，經當地里長協助緊急送醫。

陳泓伶說，游女士的次子因罹患嚴重的異位性皮膚炎，皮膚經常滿布皮屑甚至破皮流膿，必須自費施打特殊針劑，龐大的醫療費用非案家能力所能負荷，因此媒合圓融行善團援助，希望能先協助半年的醫藥費。

圓融行善團團長及監察人等，由社會局副局長許秀能和淡水區里長陪同，於日前將善款及物資送到案家，里長表示考量游女士家境，加上她具有國畫書法的專業和才華，因此聘請她在社區大學為長輩上課，並給予鐘點費支應。

許秀能等人發現，游家長子就讀某大學中文系，曾獲得校內文學獎新詩首獎、小說推薦獎，最近剛完成一本小說「罪惡的天使」，內容描寫吸血鬼的故事，相當有文學才華，游家長子謙虛的表示為自費出版，僅刷了6本，並未對外發行，靦腆的他也獲得眾人鼓勵，期盼他可以持續創作。