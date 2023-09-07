2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。對此，前立委沈富雄7日就表示，「我向朱立倫主席和候選人喊話，深藍的不歸隊，就頭也不回的跟柯文哲合作；深藍歸隊了，支持度到85％以上，國民黨不妨考慮單兵作戰，自己把政權拿下來」，引發討論。

沈富雄7日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「我覺得這可能性一直都在，而且兩黨都各有這個需求，但是國民黨跟民眾黨有點不太一樣；國民黨如果不需要合，就可以單獨贏，他寧可單獨贏，他們現在恐怕也想到，好像不合不行，但他要越慢決定越好，所以放出風聲說9月談委員，十月談總統，但我覺得委員沒什麼好談的，為什麼總統要10月？因為10月這個局勢會更明朗，因為若國民黨的民調如果上去了，跟柯文哲拉開了，那時候願意給的條件跟現在又不一樣了」。

沈富雄直言，「國民黨為了不要一直在野，他需要合，但他合的心不甘情不願」，沈富雄更說，「將來藍白有合的話，絕對不是按著公式走，我有一個更簡單的辦法，將來要怎麼看？國民黨的板塊目前縮小了，另外兩位候選人，他們的凝聚力，黨內起碼都有80％至85％以上，但侯友宜都盤旋在65％至70％之間，這些都是深藍還沒有回來」。

沈富雄更明確建議，「我向朱立倫主席和候選人喊話，深藍的不歸隊，就頭也不回的跟柯文哲合作；深藍歸隊了，支持度到85％以上，國民黨不妨考慮單兵作戰，自己把政權拿下來」。