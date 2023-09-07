天心先前分享29年前的泳裝照，意外曝光穿的保守的賈靜雯，今（7日）賈靜雯出席家扶基金會公益活動時坦言，當時「很胖、很沒自信」，因此不敢穿火辣的泳裝，不過相比當時，日前因參與陸綜《乘風破浪的姐姐》第四季《乘風2023》時體脂從25降到14，體重則剩下42公斤，她坦言這已經是自己國小、國中時的體重。

不過因為過瘦，讓自己看起來有點憔悴，因此賈靜雯目前積極吃喝，終於回到45公斤，她透露已經有計劃到成都拍陸劇。而參加《乘風2023》後，賈靜雯回到台北仍積極練舞，就連女兒咘咘、波妞也會跟著跳，但目前姊妹倆還是不清楚爸媽的職業，甚至在路上遇到有粉絲來要合照、簽名都會覺得奇怪。

陳祖德(左起)、虞小卉、彎彎、天心、賈靜雯合演《那一年我們都很酷》。（圖/中時資料照）

對於大女兒梧桐妹倒是曾在社群透露有興趣往演藝圈發展，賈靜雯今則說：「她想法都是一陣一陣，應該沒有特別興趣。」不過她也支持女兒對自己人生的選擇，自己則會從旁給建議，像是先前梧桐妹倒穿鼻環，母女和修杰楷討論後決定支持，但戴了比較細緻的款式，她坦言有對梧桐妹笑說：「你可以不要跟牛一樣嗎？」