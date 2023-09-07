2024總統大選在野勢力仍未整合，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊3日在臉書喊話，要大眾關注如何「上架聯合政府」。而柯文哲7日再表示，政黨領袖都應該坐下來談國家基本問題，並強調閣揆同意權「真的要拿出來談」。前駐紐西蘭代表介文汲7日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，柯明白國民黨的實力，但他不要沒有用的副總統，希望給閣揆賦權，能當一個有實權的行政院長，能跟總統分庭抗禮，而非橡皮圖章。

「為什麼柯P會提這個？」介文汲認為，柯希望將來如果是聯合政府的話，如果他不做總統，他要有一個實權的位置，他的位置是要得到社會同意的，有民意做基礎，然後要各政黨替他背書，那他就不是一個虛的位子。也就是慢慢要談到兩個最重要的位置，一個是總統、一個是行政院長，兩個人之間的權力是怎麼樣。等於說權力來源是各有自己的民意基礎，所以可以跟總統分庭抗禮，能夠堅持他自己的理想跟政策。

介文汲強調，這樣一來他施政的時候，人家也把他當一回事。所以他現在要幫行政院長「賦權」、empower，他為什麼要賦權給行政院長？「我覺得殊堪玩味！」是不是他已經決定：將來我也不要做副！因為副總統是完全沒有用的。但他不要現在這種行政院長，他要有實權的行政院長。

介文汲提到，柯文哲以前也講過，國民黨還是一個很有實力的政黨。如果將來國民黨在立法院過了半數，他的民眾黨也有一定的席次的話，這兩個政黨就可以決定行政院長是誰決定，如果這樣來決定的話，這個行政院長就是一個實權的行政院長，而不是一個橡皮圖章！

「像現在的橡皮圖章，不但沒有建樹，大家連他是誰都不知道！」介文汲直言，現在都要想好久，才記起來現在的行政院長姓誰名啥。