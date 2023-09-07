為響應九九國民體育日，台中市7日舉辦年度盛事「112年運動有功團體及人員表揚典禮」，共頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「終身成就獎」等57組得獎者，感謝他們為國爭光，其中在世界盃蹼泳賽包辦3金1銀的台中女將何品莉、杭州亞帕運選手林姿妤均親自出席。副市長王育敏也頒贈終身成就獎給前市議員暨台中市體育總會秘書長楊永昌，緬懷其對台中體育界的貢獻，樹立體育人典範。

「運動九九、健康久久！」王副市長表示，選在九九國民體育日前辦理頒獎典禮相當有意義，今天特別代表市長盧秀燕，歡迎並感謝辛苦耕耘台中運動發展的有功團體及人員，也感謝選手們在國際上的表現和拼鬥，「讓世界看見台中！」，既是台灣之光、也是台中之光；另也要感謝許多在背後默默支持體育活動賽事的團體及個人，這些推手提供選手在資金或運動賽事上的幫助，讓台中市整體運動能量蓬勃，盼未來大家共同努力，撐起台中的運動賽事和風氣，打造台中成為全國冠軍的運動城市。

王副市長指出，盧市長非常重視運動，包括台中巨蛋、足球園區都已逐步開工啟動，國民運動中心也結合兒童功能使用，許多運動建設都創全國之先，在遠見雜誌「2023運動縣市排行榜」中，台中市投資在運動方面的經費，六都第一、全國之冠；今年台中也舉辦多場國際性運動賽事，包括睽違10年的「世界棒球經典賽」、「國際帕拉桌球公開賽」、「國際自由車場地經典賽」及「U18世界盃青棒錦標賽」，帶領台中打開國際能見度。

台中市政府運動局提到，今共頒發「傑出運動選手獎」12名、「優秀運動教練獎」10名、「績優團體獎」6組、「績優機關獎」6組、「績優個人獎」6名、「運動推手團體獎」6組、「運動推手個人獎」6名、「終身成就獎」1名，共計57座獎項。其中「傑出運動選手獎項」頒給在經典賽帶領台灣打出場場動人心弦賽事的旅美棒球好手張育成，及在世界盃蹼泳賽包辦3金1銀的台中女將何品莉。

另外，「優秀運動教練獎」也頒予辛苦指導的教練，如帶領中華隊榮獲2022年世界次青少棒錦標賽冠軍的教練藍文權、指導中華隊於U12世界盃少棒賽勇奪銅牌的教練賴朝榮等人；同時並感謝今年德國世界特奧運動會代表國家出賽勇奪佳績的特奧選手與教練們。

運動局說明，感謝各運動團體共同推廣運動，培育優秀人才，成就台中眾多運動榮耀，110年全國運動會居全國第三名，去年全國身心障礙運動會全國第二名、去年全民運動會締造四連霸紀錄、男子足球隊今年也拿下金牌三連霸，台中市的運動表現十分亮眼，有目共睹。

運動局長李昱叡表示，盧市長上任以來，推廣台中運動發展不遺餘力，在遠見雜誌「2023運動縣市排行榜」中，台中市拿下6枚金牌，六都第二；台中「體育運動經費總額」、「自行車道長度」、「推動體育運動志工人數」、「獲頒體育署績效特優次數」、「職業運動隊伍」及「半職業運動隊伍」都是第一。感謝台中體育運動界的支持與協助下，積極打造台中成為「酷運動、酷城市」。