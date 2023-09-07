第五屆海峽兩岸中山論壇今天（7日）在廣東省中山市開幕，大陸國台辦主任宋濤在論壇開幕式致辭表示，希望兩岸同胞強化責任擔當，牢牢掌握兩岸關係前途命運，堅持和平統一根本方式，共圓民族復興偉大夢想。

據新華社報導，來自海峽兩岸和港澳地區的各界人士2000多人參加這次論壇。中共廣東省委書記黃坤明，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤和中國國民黨前代理主席林政則、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等兩岸嘉賓共同出席論壇開幕式。

宋濤引述中共總書記習近平強調，孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅。當前，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。希望兩岸同胞強化責任擔當，牢牢掌握兩岸關係前途命運，堅持和平統一根本方式，共圓民族復興偉大夢想。全體中華兒女和衷共濟、共同奮鬥，一定能夠共創民族復興的美好未來。

廣東省委常委王瑞軍表示，廣東是大陸台胞投資最早、台資企業最多、兩岸同胞交流最密切的省份之一。廣大台胞為廣東省經濟社會發展和粵台深度融合作出了重要貢獻。我們要弘揚中山先生奮鬥精神，大力推動兩岸經濟社會融合發展，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定維護國家統一，攜手振興中華。

林政則表示，兩岸同胞要共同弘揚中山精神，努力踐行中山先生「統一中國、振興中華」的理念，共謀中華民族偉大復興；堅持「九二共識」這一兩岸交往的重要政治基礎，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，中山精神與中山文化、建國方略、實業計劃等，是兩岸同胞共同的珍貴資產。本屆論壇大力倡導弘揚中山精神、共同致力民族復興，有利於兩岸同胞攜手推動兩岸關係發展、深化兩岸交流合作。

本屆論壇由海峽兩岸關係研究中心、廣東省海峽兩岸交流促進會、中山市海峽兩岸交流促進會、中山大學主辦，大陸全國台企聯、孫中山基金會、孫文學校等20餘家單位協辦，為期3天。

論壇以「弘揚中山先生奮鬥精神 共謀中華民族偉大復興」為主題，圍繞「孫中山的發展觀與中國式現代化」「深化兩岸經貿合作、共謀高質量發展」「弘揚孫中山愛國思想與傳承中華優秀傳統文化」等議題進行3場分論壇研討交流，並組織孫中山歷史文化探尋營等5場交流活動。