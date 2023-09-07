SpaceX在德州的太空基地再次忙碌起來，有史以來最大型的太空火箭「星艦系統」名為Ship 25的星艦(Starship)上級段，與名為Booster 9的「超重型」(Super Heavy)已完成組裝，準備第2次試射，就等聯邦航管局(FAA)的同意。

太空網(Space.com)報導，SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)在X(也就是推特)上表示：「星艦已準備好發射，只等待 FAA的同意許可批准。」隨文字附上的40秒影片是巨大火箭組裝的縮時過程。

今年四月，星艦火箭首次試射，原計畫是環繞地球1周，然後在夏威夷附近的海域返回。然而，首枚星艦在發射後不久就遇到了問題，底部的33具引擎並沒有全部啟動，推力不足的結果使第一級和第二級不能分離。在發射的4分鐘，火箭翻滾一周之後， SpaceX控制中心發出了自毀指令，在墨西哥灣上空炸成火球。

Fully stacked Starship on the launch pad at Starbase pic.twitter.com/cebFZEVrJZ — SpaceX (@SpaceX) September 6, 2023

經過檢討，SpaceX進行了多項修正，包括加裝導焰溝與減震注水系統，而火箭本身也做了改良，第二級的星艦段有「熱分離」的方式，也就是星際與第一級完全分離之前，可以先點燃引擎。這一改變需要對 超重型火箭的頂部加裝隔熱罩與導焰口，以保護它不會被星艦給燒毀。

在過去一個月， Booster 9超重型火箭進行了兩次引擎點火測試，改善了一些小問題。 8月6日點火測試時，只有29具引擎成功點火；到了8月25日二度測試時， 33具引擎終於都成功噴射。

但正如馬斯克所說的，現在等待的就是FAA的第二次發射的發射許可證。他們必須證明先前的錯誤與問題不會再犯。當地有許多人反對火箭發射，包括居民與環保團體。