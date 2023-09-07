桃園一名人妻近日發現27歲老公搞上51歲媽媽，沒想到事發後媽媽還來對她嗆聲，讓人妻氣得在網路公開所有對話內容，氣得直呼「幹小三幹到那麼囂張的有人見過嗎？」，貼文曝光後，不到24小時吸引3萬人按讚、1.8萬人留言討論。對此，人妻也表示感謝，「不用再跟我說加油了，我不是車，我很好，謝謝你們的溫暖」。

原PO今日在《爆料公社》發文指控媽媽不倫丈夫，「一次被外遇就兩個家沒了」，同時也公開兩人偷情及媽媽事發後對她嗆聲的所有對話內容，並透露媽媽先前曾在桃園超商做大夜班、老公是職軍等線索；原PO感嘆，現在她一閉眼想到的，都是兩人在生活中處處調情的畫面，媽媽卻在事發後對她嗆聲，讓原PO怒轟，「搞亂了我的家！害我不能入睡！幹小三幹到那麼囂張的有人見過嗎？」。

對此，許多人紛紛回應，「我的天，我看了什麼東西…」、「還要說天下無不是的父母嗎？」、「世界上什麼人都有」、「為什麼這位老太太還能那麼理直氣壯？」、「這比八點檔還精彩」、「傻眼，妳媽沒男人會死是嗎？」，另外也有不少網友留言表示想卡位等待媽媽照片曝光，貼文截至今晚22時獲得3萬人按讚、1.8萬人留言。

原PO則在原貼文補充說明，自己並未持有媽媽的照片，因此網友們不用卡位，「謝謝大家！不用再跟我說加油了，我不是車，我很好，謝謝你們的溫暖」。