一站式購物體驗再升級；網路家庭旗下PChome 24h購物今宣布，聯手3C精品維修品牌「大師修SHIFU」，推出實體「PChome 24h購物安裝服務中心」，首波將提供筆記型電腦的記憶體、硬碟及系統安裝服務，線上購買串接線下安裝，為目前全台大型綜合電商平台中獨創的服務，期望打造3C購物OMO（Online Merge Offline）的新場景，延伸PChome 24h購物一站式購物的服務情境。

一般消費者採購筆電，若想擴充記憶體或將系統升級，必須要另外費時找尋店家安裝，加上疫情後電商個人化時代來臨，消費者除了越來越在意服務品質的提升，也更期待線上線下的體驗能夠無縫融合。

看準消費型態改變，PChome 24h購物作為大型綜合電商3C銷售領導通路，掌握線上線下虛實整合OMO商機，獨家結盟大師修於全台14家實體門市設立「PChome 24h購物安裝服務中心」，即日起購買20款指定機種筆記型電腦可免費升級，下單後將取得安裝服務的電子票券，只要攜帶商品至大師修門市，憑券核銷後即可享有現場安裝、現場取件的精品級實體服務，提供更全面的購物保障，完善消費者下單後的最後一哩路。

根據調研機構TrendForce指出，今年第2季全球筆記型電腦出貨量季增加15.7％，為連續六個季度以來首次恢復成長，展望第三季，預期全球筆記型電腦出貨量會持續成長。

PChome 24h購物也發現，8月筆電銷量已較上月成長近2成，顯示市場需求升溫，掌握開學商機，學生開始添購筆電，安裝軟硬體的剛性需求也隨之提升。

PChome網路家庭電子商務事業部副總經理萬岳偉表示，PChome 24h購物持續以消費者的需求出發，不停創新升級站上電子票券及服務體驗，今年9月獨家攜手大師修打造「PChome 24h購物安裝服務中心」，第一階段提供20款跨品牌筆記型電腦的記憶體、硬碟及系統安裝服務，預計接下來也將再推出手機及平板維修服務，提供整合式的3C產品加值服務，相信能有感提升消費者的消費體驗，也希望有助提升會員黏著度。

大師修是擁有Apple獨立維修中心及獲得HUAWEI華為、AMAZFIT華米、黑鯊等三大原廠授權的售後服務中心，也是JOGEEK翔碩科技授權經銷與零件商（華碩全資子公司），專為iPhone和Android手機、平板、筆電的客戶，提供現場送修、現場取件的維修服務，加上具有百貨通路為據點的特色，讓消費者進行3C產品安裝服務，不需為了查詢店家地點而費心，更不怕因為店家不穩定的營業時間而撲空。

大師修創辦人朱慧蓮表示，攜手PChome 24h購物，不僅讓大師修打破既有通路，線上線下連結虛實共融，更期望可以提供消費者從3C網購，再到實體店安裝的一條龍服務，創造全方位購物體驗樂趣。