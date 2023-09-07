不少網友到市長黃偉哲臉書留言要求放假。(圖／黃偉哲臉書)

不少網友到市長黃偉哲臉書留言要求放假。(圖／黃偉哲臉書)

不少網友到市長黃偉哲臉書留言要求放假。(圖／黃偉哲臉書)

7日南台灣午後大雷雨，兇猛雨勢淹沒台南多個行政區，最高甚至淹超過15公分，讓市區交通大亂，民眾叫苦連天，儘管市長黃偉哲持續回報情形，但不少當地人就在下面留言，要求黃偉哲明天放假。

台南市長黃偉哲持續在臉書回報災情以及封閉路段，從下午2點一直到晚上8點都在不斷更新資訊，網友們也湧入底下回報狀況：「市長知道安南區變水上樂園了嗎」、「國安街淹水了，小腿以下都泡在水中」、「上次海葵都沒這麼誇張」、「仁德水淹進家了...」、「西門路大潤發附近已經變大川了」、「安南淹到半個輪胎高，太扯了」、「安昌街州北活動中心道路都淹到小腿了」、「大灣淹水中」、「永康可以泛舟了」。

還有不少人紛紛開始鼓譟：「市長有考慮放豪雨假嗎」、「明天可以放假了吧」、「祈禱明天停班停課」、「至少停課吧」、「好多地方都在淹水，要放假了嗎」、「該停班課讓市民清理家園了」、「市長明天上課很危險」；也有人反駁：「整天想放假，可以自己請」、「一堆人想放假想瘋了」、「有種東西叫特休」。

台南市7日午後受西南氣流影響，下起強降雨，雨勢在進入傍晚後不減反升，市府緊急啟動24個抽水站，抽水達65萬公噸，不少行政區在晚間8點後淹水都逐漸消退。