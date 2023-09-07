北市大直街6棟民宅傾斜！ 25戶緊急撤離 疑建案工地肇禍

「一樓不見了」北市大直民宅傾斜災情擴大 驚悚現場曝光

7日晚間台北市中山區大直街巷內建案都更重建海砂屋，造成附近房屋傾斜，影響25戶，甚至還有一棟屋子嚴重傾斜，一樓直接陷入地底。對此，台北市副市長李四川更在第一時間就趕抵現場關心，並聽取台北市結構工業工程技師公會理事長徐茂卿的報告，更緊急對現場人員進行指揮，協助安置居民。

台北市工安事故不斷，民進黨台北市議員陳怡君表示，7日晚間大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，緊急撤離25戶住戶。陳怡君指出，大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，影響25戶住戶，但為避免災情擴大，將進行封巷，區公所已前往協助撤離。

她說明，目前暫有一棟房屋有傾倒疑慮，已疏散25戶，但不排除擴大疏散。民眾怒斥，晚間他們聽到「蹦」的聲響，工地工人緊急疏散，直到工人疏散後半小時才通知住戶疏散，令當地民眾十分憤怒，簡直是草菅人命。

陳怡君要求，目前最重要的是對於受災戶進行妥善安置，並儘速查明事故原因，以及是否有更進一步的潛在危機擴大。