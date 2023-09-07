泰國芭達雅知名四方水上市場7日晚間發生大火。

（23:40更新）泰國春武里府（Chonburi）旅遊勝地芭達雅（Pattaya）名勝「四方水上市場」周四（7日）晚間爆發大火，火場不時傳出爆炸聲。官方發布火災通報為4級，火勢猛烈，延燒約3個小時之後，現場終於傳出大火獲控的消息，據說起火點是一間木造廁所，起火原因尚待查明。

泰國《民意報》（Matichon）、《芭達雅郵報》、知名入口網站Sanook等多家媒體報導，這場大火發生在當地時間晚間7時50分（台北時間晚間8時50分）左右。芭達雅市長恩甘菲切（Poramate Ngamphichet）初步說明，火勢太大，消防隊員無法進入火場救火，只能從周圍噴水，防止火勢蔓延。熊熊大火燃燒之際，天空也下起大雨。

泰國芭達雅知名四方水上市場7日晚間發生大火，網友在臉書分享火場景象。

泰國公共電視台報導，警方在晚間8時接獲火災通報，當局速派消防車與消防人力到場灌救，不過火勢難以控制，有工作人員跳水逃生。Crisis24網站指，市場大火波及周圍至少4棟建物。

火災發生原因仍待進一步調查，現場還不時傳出爆炸聲。當局尚未接獲傷亡通報。

社群媒體也出現許多火災現場的短片，沖天烈焰照亮夜空，火場冒出濃煙，火勢可怕。有網友指整個市場已有50%毀於祝融，也有人表示大火燒了3小時仍未獲控，希望人員平安無事。

《芭達雅新聞》（The Pattaya News）當地時間晚間10時15分報導，火勢已大致獲控，仍有小規模火焰與餘燼未滅，並無重大傷亡報告。據信起火點是市場一處木造的廁所建物，初估損失至少5000萬泰銖（約新台幣4500萬元）。

文章來源：Fire Causes Severe Damage to Pattaya Floating Market, Estimated 50 Million Baht of Damages
文章來源：Breaking News: Massive fire raging uncontrollably at Pattaya’s 4 Regions Floating Market
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