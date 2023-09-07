泰國芭達雅知名四方水上市場7日晚間發生大火。

（23:40更新）泰國春武里府（Chonburi）旅遊勝地芭達雅（Pattaya）名勝「四方水上市場」周四（7日）晚間爆發大火，火場不時傳出爆炸聲。官方發布火災通報為4級，火勢猛烈，延燒約3個小時之後，現場終於傳出大火獲控的消息，據說起火點是一間木造廁所，起火原因尚待查明。

泰國《民意報》（Matichon）、《芭達雅郵報》、知名入口網站Sanook等多家媒體報導，這場大火發生在當地時間晚間7時50分（台北時間晚間8時50分）左右。芭達雅市長恩甘菲切（Poramate Ngamphichet）初步說明，火勢太大，消防隊員無法進入火場救火，只能從周圍噴水，防止火勢蔓延。熊熊大火燃燒之際，天空也下起大雨。

泰國芭達雅知名四方水上市場7日晚間發生大火，網友在臉書分享火場景象。

A major fire broke out at the Pattaya Floating Market in Chonburi at around 8.20pm on Thursday. Fire-fighters are trying to put out the blaze. There are no estimates yet of the extent of the damage or the cause of the fire.#ไฟไหม้ #พัทยา #Pattaya #fire #ตลาดน้ำ4ภาคพัทยา pic.twitter.com/4cR9Sj2lAu — The Nation Thailand (@Thenationth) September 7, 2023

The fire at the Four Regions Floating Market is ongoing, no reports of injuries but extremely significant damages. Firefighting teams from across the area and rescue workers present. Photo #Pattaya News. Developing story. pic.twitter.com/gg0T7ALAmJ — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) September 7, 2023

泰國公共電視台報導，警方在晚間8時接獲火災通報，當局速派消防車與消防人力到場灌救，不過火勢難以控制，有工作人員跳水逃生。Crisis24網站指，市場大火波及周圍至少4棟建物。

火災發生原因仍待進一步調查，現場還不時傳出爆炸聲。當局尚未接獲傷亡通報。

In Thailand, there’s a fire at the Pattaya Floating Market (ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา) happening right now. I hope everyone is alright. pic.twitter.com/QYIw020koH — Andrew Wrathall (@AndyWrathall) September 7, 2023

社群媒體也出現許多火災現場的短片，沖天烈焰照亮夜空，火場冒出濃煙，火勢可怕。有網友指整個市場已有50%毀於祝融，也有人表示大火燒了3小時仍未獲控，希望人員平安無事。

《芭達雅新聞》（The Pattaya News）當地時間晚間10時15分報導，火勢已大致獲控，仍有小規模火焰與餘燼未滅，並無重大傷亡報告。據信起火點是市場一處木造的廁所建物，初估損失至少5000萬泰銖（約新台幣4500萬元）。