（23:40更新）泰國春武里府（Chonburi）旅遊勝地芭達雅（Pattaya）名勝「四方水上市場」周四（7日）晚間爆發大火，火場不時傳出爆炸聲。官方發布火災通報為4級，火勢猛烈，延燒約3個小時之後，現場終於傳出大火獲控的消息，據說起火點是一間木造廁所，起火原因尚待查明。
泰國《民意報》（Matichon）、《芭達雅郵報》、知名入口網站Sanook等多家媒體報導，這場大火發生在當地時間晚間7時50分（台北時間晚間8時50分）左右。芭達雅市長恩甘菲切（Poramate Ngamphichet）初步說明，火勢太大，消防隊員無法進入火場救火，只能從周圍噴水，防止火勢蔓延。熊熊大火燃燒之際，天空也下起大雨。
泰國公共電視台報導，警方在晚間8時接獲火災通報，當局速派消防車與消防人力到場灌救，不過火勢難以控制，有工作人員跳水逃生。Crisis24網站指，市場大火波及周圍至少4棟建物。
火災發生原因仍待進一步調查，現場還不時傳出爆炸聲。當局尚未接獲傷亡通報。
社群媒體也出現許多火災現場的短片，沖天烈焰照亮夜空，火場冒出濃煙，火勢可怕。有網友指整個市場已有50%毀於祝融，也有人表示大火燒了3小時仍未獲控，希望人員平安無事。
《芭達雅新聞》（The Pattaya News）當地時間晚間10時15分報導，火勢已大致獲控，仍有小規模火焰與餘燼未滅，並無重大傷亡報告。據信起火點是市場一處木造的廁所建物，初估損失至少5000萬泰銖（約新台幣4500萬元）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。