女星蘿莉塔在今年元旦接受男友戴偉智求婚，並在上月8日宣布剖腹產下女兒，更開心透露，小孩臉型像媽媽，五官則像老公，雖然生產完已有一個月，還被大家說過恢復得不錯，但她認為根本沒這回事，仍擔憂「肚子還有某個區域發黑」，且升格人母後才明白「原來很大一部分是情非得已」。

蘿莉塔今7日在社群平台發文直呼「大家一直說我恢復得很好，其實根本沒有這回事」，因為還要減肥4公斤左右，但最可怕的還是看到肚子有層鬆掉的皮，導致她有一些衣服要麼不能穿，要麼穿上後變很難看。

此外，蘿莉塔還透露，自己的肚子還有某個區域發黑，明明懷孕的時候沒有，生完突然就被發現，雖然她透過網路資料得知它會消失，卻不知道要等多久，「以前一直不懂為什麼很多生過小孩的朋友，明明看起來恢復得很棒，但穿衣風格就是變得完全不一樣，還以為是當了媽所以轉型，原來很大一部分是情非得已呀。」

蘿莉塔透露，幸好時下很多哺乳內衣跟哺乳衣都很時髦，對於產婦而言相當友善，「不過還是很希望能趕快回到從前的體態、穿回從前的衣服，狀況不佳的話，只好求助萬能的醫美了。」她也詢問，「有媽媽也有垂肚皮跟黑肚皮的經驗嗎？可以跟我分享嗎？」