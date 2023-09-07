俗話說女追男隔層紗，男追女隔層山，一位網友觀察身邊男性友人都沒心思想追求女生，只注重自身的興趣，好奇現在男生都不主動追女生的原因，引起眾人熱議，也有女網友認為現今的女生要求高，男生不如獨自一人輕鬆得多。

一名網友在Dcard發文表示，發現身邊的男生對愛情已經是半放棄狀態，每天都注重自己的興趣多於追女生，現在的男生對比起以前真的懶散很多，也透露自己每次都花很多時間心機金錢在女生身上，可是最後都是失敗收場，「不如將這些時間增值在自己身上」，好奇男生們是很想追女生，還是打算自己一個就好。

貼文引起眾人討論，不少男網友紛紛留言，「目前34，單身，沒追女生的原因是因為自身條件不好，養不起，沒有時間與心力想要和女生培養感情」、「就吃力不討好啊…說實在的現在很多女生觀念都是被寵到有點扭曲」、「換個角度，或許都沒遇到主動女生，就是自己條件不夠好只好躺平了」、「因為浪費時間，還不如把時間拿來賺錢，錢才是真實的，什麼女生都是假的」。

也有女性網友認同原PO，「我覺得男女都疲乏了，我現在寧願整天關在房間都不想出門」、「我女生都覺得大多女生真的蠻難搞，心眼多、講話不能太直接，不能讓她們不舒服、很愛搞小圈圈、假面閨蜜一堆，真心累」、「現在臭台女太多了，一堆都不能接受AA，還要求對方要常送禮物，年薪要破百，要帥要多才多藝，結果女生自己什麼都沒有，連我是女的我也快看不下去了」、「我是女的也這樣覺得，錢才是真的，男友還隨時都可能跑掉」。