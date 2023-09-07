超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，但仍未平息外界質疑。媒體人吳子嘉認為，如果賴清德會輸掉2024總統大選，主因就是蔡政府，去年的歷史恐怕會重演；比如光是一個蛋，民進黨就搞到全民憤怒。

吳子嘉7日在中天《新聞千里馬》節目中表示，這場選舉，如果賴清德會輸掉，就是被政府弄垮，去年的歷史會重演。賴清德是能不斷賺到選票的人，結果民進黨這些敗行劣跡、惡行惡狀， 然後又無法自圓其說，搞到東窗事發，一個事件接著一個事件。

吳子嘉接著表示，光是一個蛋，民進黨就搞到全民憤怒，自曝其短，為什麼愚昧到這種程度？我們認知進口蛋這件事是有疑慮的，應該是要釐清讓大家能夠接受，民進黨卻有人稱，這人是英雄，全台灣人欠他，這是愈幫愈忙。吳子嘉甚至認為，農業部長陳吉仲告也沒有用，想告是最笨的行為。

吳子嘉更點出，若每天吃的茶葉蛋，是從巴西來的，會不會昏倒；茶葉蛋從日本來，他才服氣一點，竟然買到巴西去了，結果蛋還是壞的，還沒有冷鏈，越搞事情越多。