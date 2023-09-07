【LIVE直播】北市大直驚傳民宅傾斜！民眾光腳逃命 市長蔣萬安深夜抵達現場視察

7日晚間台北市中山區大直街巷內建案都更重建海砂屋，造成附近房屋傾斜，影響25戶，甚至還有一棟屋子嚴重傾斜，一樓直接陷入地底。而台北市副市長李四川更在第一時間就趕抵現場，台北市長蔣萬安也隨即趕往現場坐鎮指揮救災。

大直1棟房屋嚴重傾斜，致1樓已經看不見，幸好住戶已疏散。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

蔣萬安受訪時表示，初步了解是因為旁邊施工工地在向下開挖時，沒有馬上進行「大底」施工，導致一旁連續壁破裂，因此導致地層下陷，讓一旁的住屋傾斜至地平面下，所以第一時間接到通報之後，相關的同仁就即刻趕往現場，對居民進行疏散，到目前為止已經疏散了35戶，總共144人，另外我們也安排救護車後續協助民眾。

台北市長蔣萬安受訪時表示，初步了解是因為旁邊施工工地在向下開挖時，沒有馬上進行「大底」施工，導致一旁連續壁破裂，因此導致地層下陷。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

蔣萬安強調，「現在我們即刻的處理方式就是灌漿，希望透過這樣的方式，讓壓力維持平衡，避免讓房屋再次傾斜，先維持平衡，第一時間李四川副市長也調度相關的水車、灌漿車來現場，目前我們也是即刻的做緊急處置及疏散，同時我們也會持續監控，第一時間市民的安全最重要」。

蔣萬安也直言，少部分住戶在疏散的第一時間比較匆忙，所以反映有個人物品想回來拿取，但基本上以生命健康安全為最重要考量，現階段並不同意他們回現場來，就相關安置處理好後，情況穩定才會讓他們回現場。