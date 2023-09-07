據中國外交部官網消息，2023年9月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京集體會見中澳高級別對話第七次會議澳方代表團。王毅呼籲，過去幾年發生的波折困難並不能定義中澳雙邊關係的本質，更不能因此阻擋中澳合作的步伐，雙方同時有必要從中汲取有益的經驗和教訓。

王毅說，中澳關係曾長期走在中國同西方國家前列。兩國經濟高度互補，人民相互友好，沒有歷史遺留糾紛和重大現實利益衝突。中方對澳政策保持連續性穩定性，將繼續堅持中澳全面戰略夥伴關係這一重要定位，同澳方一道，推動中澳關係健康穩定可持續發展，為兩國人民帶來更多利益，為地區和平穩定發展作出中澳貢獻。

王毅表示，中澳高級別對話為雙方深化互信、拓展合作、增進友誼發揮了應有作用，希望雙方繼續用好這一平台，增進兩國人民相互瞭解和友好感情，為中澳關係改善發展作出新貢獻，增添正能量。

王毅表示，去年是中澳建交50週年，今年雙方站在又一個50年的新起點。回看過往，展望未來，如果以百年時間跨度審視雙邊關係，過去幾年發生的波折困難並不能定義雙邊關係的本質，更不能因此阻擋中澳合作的步伐，雙方同時有必要從中汲取有益的經驗和教訓。

王毅指出，一要客觀、冷靜、友善看待對方，不干涉對方國家內部事務，通過溝通增進瞭解，妥善處理彼此差異。二要堅持中澳是夥伴而不是對手，認清中國的發展對澳洲是機遇而不是威脅。三要獨立自主推進中澳關係，不受第三方的影響或干擾。在兩國領導人的戰略指引下，雙方不僅要重整行裝再出發，更要卸下包袱加速度，減掉不必要的負資產，增添更多的正能量，全面梳理各領域合作，推動中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠。

澳方代表團團長、前貿易部長埃莫森等表示，澳中經濟互補性強，雙方有著廣泛共同利益，合作覆蓋經貿、服務業、教育、人文、氣變等諸多領域。很高興看到澳中關係在經歷曲折後日趨成熟。澳方始終視中方為重要合作夥伴，願同中方開展建設性、坦誠對話，相互理解、管控分歧，發展長期穩定的澳中關係。雙方還應重振多邊機構中的合作，共促貿易投資自由化便利化，共同致力於兩國和世界福祉。

王毅表示，中澳都是多邊貿易體制的支持者和推動者，中方願同包括澳方在內的各方一道，共建亞太共同體，推動全球化朝著普惠開放共贏方向發展。