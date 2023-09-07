大陸首艘國產大型郵輪愛達．魔都號9月7日再度從碼頭出發，開啟完工驗證新航程，此次是其繼7月24日首次試航後，時隔45天再次起航。這艘長達323.6米的海上巨無霸被譽為中國造船業王冠上最後一顆明珠，預計將在年底交付。

據《快科技》報導，愛達．魔都號首次試航結果表明，郵輪船用系統基本通過驗證，性能滿足技術規格書要求，標誌著中國國產大型郵輪工程取得又一重大階段性成果。

報導說，上次試航歷時8天時間，全程航行超過1000海里，主要對航行工況下的各系統開展單獨和聯合調試，成功完成了電力管理及全回轉推進、各類輔機、通導輔助航行、安全系統等關鍵船用系統調試。按計劃完成航行試驗及船級社規範取證相關專案，共完成36項偵錯工具和60多類測試項目，各項試驗結果均達到設計指標要求。

大陸首艘國產大型郵輪愛達．魔都號總長323.6米，總噸位達13.55萬噸，擁有2826間客房。（圖／中新社）

據了解，愛達．魔都號總長323.6米，型寬37.2米，高70米，總噸位達13.55萬噸，擁有2826間客房，可容納6500多人，可以說是「海上巨無霸」了。

報導，愛達．魔都號預計2023年年底交付，這意味著中國距摘取造船業「皇冠上最後一顆明珠」僅一步之遙，它的交付將填補國產大型郵輪空白，實現在大型郵輪建造領域突破的歷史性時刻。