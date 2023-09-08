陸網上近期頻傳有新生代女星逃漏稅的消息，包括有著「小張柏芝」之稱的女星宋祖兒以及有著「童星第一美女」別稱的蔣依依都捲入其中，在微博上引發討論。對此，大陸《央視網》今(7)日便發文，揭露明星逃漏稅的各種手法，另外更點名批評女星袁冰妍。

據《央視網》報導，揭露了范冰冰、鄭爽、鄧倫等明星們逃漏稅的做法，其中范冰冰使用「拆分合同」的手法，她在電影《大轟炸》中，實際取得的酬勞為3000萬人民幣（約新台幣1.3億元），但僅將其中1000萬元人民幣（約新台幣4428萬元）進行了納稅申報，剩下的2000萬元人民幣（約新台幣8856萬元）則拆分到其他稅率較低的合約中，逃漏了618萬元（約新台幣2736萬元）的個人所得稅，再加上少繳的營業稅及其他附加金額，共計730萬元（約新台幣3232萬元）。

而鄭爽則使用「陰陽合同」手法，在《倩女幽魂》中她實際獲得1.56億人民幣（約新台幣6.9億元）的酬勞，不過其中4800萬元（約新台幣2.1億元）有列為片酬收入申報納稅，剩餘的1.08億元（約新台幣4.7億元）則透過虛假合約、以「增資」的形式進到鄭爽控股的公司。

至於鄧倫以及知名帶貨主播薇婭，則是使用「轉換收入性質」來逃漏稅，由於大陸個人所得稅與個人工作室的經營所得稅所課徵的稅率不同，因此他們將個人收入轉換成獨資企業的經營所得，可使須繳的稅額減少，進而達成逃漏稅的目的。

此外，在該則報導中，《央視網》還特意點出女星袁冰妍，指出她以「變相報銷」的方式，以公司經營無關的消費性支出，將錢轉到個人名下，此舉也是涉嫌逃漏稅的行為。事實上，袁冰妍自從爆出逃漏稅風波而「被消失」在娛樂圈後，近期屢傳作品過審而將上映的傳聞，讓粉絲嗨翻，也在微博上掀起「涉嫌逃漏稅的藝人還能復出嗎？」的討論聲浪，而袁冰妍此次「被點名」的消息曝光後，也有不少網友表示：「真的涼了」、「粉絲認了吧。」