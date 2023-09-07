北市警中正一分局顏姓小隊長涉嫌幫修車廠查詢民眾個資洩密，士林地檢署7日上午指揮北市警局、廉政署搜索顏員辦公處所、住家，晚間依偽造文書、洩密等罪諭令10萬元交保，楊姓修車廠老闆違反個人資料保護法10萬交保，前議員林瑞圖前助理史鎮花涉犯偽造文書，無保請回，而史鎮花現為議員黃瀞瑩辦公室助理。

檢廉指出，楊老闆在承德路6段經營修車廠，因營業項目與地目不符合，屢遭市府建管處查報違章建築，楊男為求繼續營業，2018年間請託前議員林瑞圖幫忙，試圖將「非法變合法」，檢廉因而介入調查，了解是否民意代表從中關說涉及不法，期間意外查出顏姓小隊長與楊互動頻繁，甚至幫忙查詢民眾前科資料。

檢廉查出，顏員以自己帳號登入內部網站查詢民眾前科資料，顏聲稱，楊告訴他要應徵員工，希望知道應徵人員素行，若有前科將不錄用，顏同意幫忙，並將查詢結果告知楊男，檢警7日搜索，查扣顏住家電腦等證物，複訊後依偽造文書、洩密以及違反個人資料保護法諭令10萬元交保。

其中被告史鎮花時任林瑞圖辦公室主任，2022年加入無黨籍議員參選人蘇府庭競選團隊，現擔任議員「學姊」黃瀞瑩辦公室助理，檢察官複訊諭令請回。