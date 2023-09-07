中信證券協助臺灣企業加入資本市場，主辦和迅生命科學(股票代號6986）今7日登錄戰略新板交易，興櫃登錄價為58元，早盤表現強勁，盤中最高來到99元，漲幅高達70％。

和迅董事長暨總經理温政翰表示，公司採發展幹細胞新藥與委託開發與製造服務(CDMO)雙軌策略，今年前8月營收5032萬元，已超越去年全年，今年目標營業額以1億元為目標，目前看起來可望達成，推估明年將可賺錢。

和迅生命科學創立於2019年，為桃園市營建業者，目前資本額4.6億元，資產總額5.21億元，由於大股東支持，銀行現金存款達2.92億元，和迅副總經理黃濟鴻表示，現金充裕不僅代表財務結構穩健，未來還能作為新藥開發所需的支應。

溫政翰掛名威泰建設負責人及新藯營造總經理；溫政翰透露，家族會從營建業跨足生技業，是因為父親温慶玄在2013年7月罹患多發性骨髓癌，2015年到美國接受細胞治療有成，過程中認識了很多醫療專業背景的專家，看到父親的健康數據快速獲得改善，原本已移民澳洲的子女，決定全力投資生技領域。

溫政翰表示，和迅以「異體間質幹細胞」與「幹細胞衍生物」等新一代細胞藥物，鎖定治療現有藥物無法滿足的「心血管疾病」空缺市場，進行相關適應症新藥開發，且為加速技術商轉化並朝全球國際市場邁進，在2020年取得生物藥、生物原料藥生產工廠登記後，目前已擁有9間高規格、獨立細胞操作室，為目前國內具有工廠登記證中之規模前三大再生醫學公司。

和迅亦斥資新台幣數千萬元、1年多的時間，依循國際醫藥法規協和會（ICH）規範建立符合ICH Q5A規範的臍帶間質細胞庫，成為台灣前三大擁有符合ICH 規範的臍帶間質細胞庫企業，此舉意含和迅的臍帶間質細胞庫在採集、處理、儲存、質量控制等方面，包括細胞的安全性、鑑別、純度、安定性等都符合國際標準，未來除了應用在台灣，更可搶攻東南亞、日本等國際龐大的再生醫療市場商機。

中信證券表示，和迅2019年成立後致力發展異體幹細胞治療，鎖定現有藥物無法滿足的心血管疾病（CVD）空缺市場，主要開發臍帶間質幹細胞藥物，並從事委託生產服務（CMO）、委託開發暨製造( CDMO）細胞醫療服務等多適應症新藥開發，同時提早布局CDMO生產符合藥品優良製造規範等級的細胞產品，自建9間高規格細胞製備廠，為目前國內少數具有工廠登記證之再生醫學公司。