台南市永康區多處路段晚間積淹水。（警方提供／曹婷婷台南船傳真）

受西南氣流影響，台南晚間遭到雨彈轟炸，全市共計東門地下道、四維地下道、東寧地下道及大同地下道一度因積水封閉，晚間9點40分開放通行，包括安南區、永康、北區、中西、仁德、西港等行政區都有路段出現嚴重積水，隨著雨勢趨緩，晚間9點均已全數退去。

根據氣象資料顯示，台南最大時雨量為安南區75.5毫米、安平區71毫米、北區70.5毫米、中西70毫米、永康69毫米、最大10分鐘雨量安南區21毫米、中西區18毫米、北區16毫米、永康13毫米，均已逾短時大雨等級，也因為雨量超過現有道路側溝可容納能力及雨水下水道箱涵防護標準，截至晚間8點，包括喜樹站、大灣站等33站共抽水約82萬噸。

向來遇雨必淹的安南區安中路也一度出現「安中河」，永康區地勢低窪的中正路高速公路涵洞、中正南路與尚頂路口、中山南路等路段。

也一度拉起封鎖線。為因應低壓帶所帶來的強降雨影響，水利局晚間也開設水災三級應變中心，由同仁進駐水情中心24小時及全員戒備處置災情。