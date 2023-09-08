美國最新就業相關數據令投資人憂心美國聯準會（Fed）恐進一步升息，加上蘋果、輝達等大型科技股重挫，拖累那斯達克指數7日早盤大跌逾百點。輝達一度大跌4%，台積電ADR跌幅一度深達4.15%。

截至台北時間7日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲32.80點（或0.10%），暫報34475.99點；那斯達克指數下跌167.91點（或1.21%），暫報13704.56點；標普500指數下跌20.74點（或0.46%），暫報4444.74點；費城半導體指數下跌96.12點（或2.63%），暫報3558.34點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜、臉書母公司Meta與谷歌母公司Alphabet走強，微軟小跌0.42%。中國官方傳出將擴大對iPhone的禁令，拖累蘋果股價慘跌2.87%。半導體類股方面，輝達執行長黃仁勳傳出近日共賣出將近9萬股輝達股票，動機引起市場質疑，造成輝達股價早盤一度下挫4%，但稍後跌幅收斂至2.84%。超微跌2.20%，台積電ADR跌3.36%，聯電ADR跌3.66%。

美國勞工部公布報告，上周初次申領失業救濟金人數減少1.3萬人，降至21.6萬人，低於市場預期，且為2月中旬以來的最低水平。投資人憂心，強勁的就業市場，加上近期持續上漲的油價，都讓Fed更有升息的空間。