鳳小岳近來推出新歌〈Soaking in Divine〉MV。他日前在高溫31度的悶熱地下道裡，穿著冬季毛料套裝拍攝，劇情安排他在地下道一摸到吉他就進入虛幻世界，他當天更自行加戲突翻白眼、向上抽搐，宛如中邪般癲狂釋放吉他魂，大展精湛演技。

拍攝時恰逢農曆7月，問到是否有禁忌？他表示：「我不知道耶，就安分一點、早點睡覺，該吃飯就吃飯，聽話一點。」導演特地邀來鳳小岳的歌手好友沈安入鏡助陣成彩蛋，只見沈安頭戴猴子面具、手拿高爾夫球桿在一旁步步逼近偷襲，營造詭譎且緊張氛圍。

這首歌是他太太Jessie最喜歡的歌曲，太太先前在聽歌會上，表示，「一開始他說這首歌是寫給我的，聽歌會又說這首歌是在講『大愛』，但我還是放在心上。」對於太太的吐槽，他表示，「聽歌會我好像比較緊張，忘了講到這首歌，這首歌的確是給她的」，更嘴甜說：「其實每一首都是寫給她的，但她一定會反駁我。」

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