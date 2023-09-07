總統蔡英文「邦誼同慶・合作永續之旅」於當地時間7日下午（台北時間同日晚間），在史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Dlamini）陪同下，參訪Hlane Royal National Park，觀賞野生動物，體驗非洲豐富的生態與特色風貌。

參訪結束後，蔡英文一行抵恩史瓦帝三世國際機場，由戴克禮總理陪同，行經儀隊禮兵，並向前來歡送之僑胞揮手致意。「邦誼同慶・合作永續之旅」圓滿結束，專機於當地時間下午（台北時間晚間）啟程返回台北。